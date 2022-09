Frankfurt am Main (SID) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) registriert beim Blick auf die Mitgliederzahlen eine Erholung von der Coronakrise. "Bei der Mitgliederstatistik verzeichnen wir in fast allen Bereichen deutliche Plusraten", sagte der für die Amateure zuständige Vizepräsident Ronny Zimmermann am Dienstag beim Workshop Amateurfußball: "Teilweise haben wir schon wieder den Status vor Corona erreicht. Der Fußball ist immer noch ein attraktiver Sport - allen Unkenrufen zum Trotz."

Laut den offiziellen DFB-Zahlen zählt der größte Einzelsportverband der Welt derzeit rund 7,1 Millionen Mitglieder in knapp 25.000 Vereinen. Davon sind rund 2,2 Millionen aktive Spielerinnen und Spieler. 1,6 Millionen Mitglieder sind ehrenamtlich engagiert.

Mit Blick auf die wohl erneut größer werdende Corona-Problematik im Herbst und Winter sieht sich der DFB gut aufgestellt. "Die Infektions-Thematik wird im Spätjahr sicher wieder mehr in den Vordergrund rücken", sagte Zimmermann: "Aber wird sind vorbereitet. Wir haben jetzt die entsprechenden Regelwerke und Erfahrungswerte."