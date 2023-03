NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo investiert in den Fußball.

Köln (SID) - NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo investiert in den Fußball. Der zweimalige MVP der nordamerikanischen Basketball-Profiliga hat gemeinsam mit seinen Brüdern Thanasis, Kostas und Alex Anteile am Nashville FC erworben. Das gab der Klub aus der Major League Soccer (MLS) am Donnerstag bekannt.

Zur Investorengruppe um den Griechen Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) gehört auch Eishockeystar Filip Forsberg, bester Scorer in der Geschichte der Nashville Predators aus der NHL.

"Mein Vater war Fußballprofi, und es war der erste Sport, in den ich mich in Griechenland verliebt habe", sagte Antetokounmpo, NBA-Champion von 2021: "Ich hatte schon immer den Traum, eine Fußballmannschaft zu besitzen. Ich könnte nicht aufgeregter sein, mich den Boys in Gold anzuschließen und kann es kaum erwarten, bald zu einem Match zu kommen."