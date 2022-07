Washington (SID) - Der walisische Fußball-Star Gareth Bale hat in der nordamerikanischen Profiliga MLS sein Debüt gefeiert. Beim Auswärtssieg des Los Angeles FC in Nashville kam der 32-Jährige in der 72. Minute aufs Feld. Für Bale war es der erste Pflichtspieleinsatz in einem Klub-Wettbewerb seit April.

"Es hat mich gejuckt. Sobald ich auf der Bank saß, wollte ich raus und der Mannschaft helfen, ein paar Minuten spielen", sagte Bale. Er war im Juni nach neun Jahren bei Real Madrid in die USA gewechselt.

Neben dem fünfmaligen Champions-League-Sieger stand auch der italienische Routinier Giorgio Chiellini erstmals für L.A. auf dem Platz. Die Tore für die Kalifornier erzielten Cristian Arango und Jose Cifuentes, für Nashville traf der ehemalige Hertha-Spieler Hany Mukhtar.M