Los Angeles (SID) - Der italienische Fußball-Europameister Giorgio Chiellini greift gleich in seiner ersten MLS-Saison nach dem Titel. Mit seinem Los Angeles FC feierte der Innenverteidiger im Play-off-Halbfinale der nordamerikanischen Profiliga einen 3:0 (1:0)-Erfolg über Austin FC, im Endspiel geht es am Samstag (Ortszeit) im eigenen Stadion gegen Philadelphia Union. Das Team aus Pennsylvania schlug Titelverteidiger New York City FC 3:1 (0:0).

Chiellini (38) war im Sommer vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin in die Major League Soccer gegangen, in LA spielt der Routinier unter dem langjährigen Bundesliga-Profi Steven Cherundolo. "Ich bin sehr stolz auf die Jungs. Aber wir haben immer noch Hunger und Lust auf mehr", sagte der ehemalige Spieler von Hannover 96.

Der LAFC und Philadelphia stehen erstmals im MLS-Finale. Die Union sorgte durch den Einzug ins Endspiel für den nächsten Erfolg in der Sportstadt. Die Philadelphia Phillies spielen derzeit in der World Series um den Titel in der MLB (Baseball), die Philadelphia Eagles (7:0) sind das einzige ungeschlagene Team in der NFL (Football).