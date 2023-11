Der türkische Fußball-Nationaltrainer Vincenzo Montella setzt beim Länderspiel gegen Deutschland am Samstag in Berlin auf die Unterstützung der Fans.

Der türkische Fußball-Nationaltrainer Vincenzo Montella setzt beim Länderspiel gegen Deutschland am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Berlin auf die Unterstützung der Fans. "Es wird eine außergewöhnliche Atmosphäre geben. Als ob wir zu Hause spielen", sagte Montella vor dem Abschlusstraining am Freitag und fügte an: "Hier leben sehr viele Türken, die wollen wir stolz machen."

Im Olympiastadion werden bei der Heim-Premiere des Bundestrainers Julian Nagelsmann über 70.000 Fans erwartet - mindestens die Hälfte dürfte die Türkei unterstützen. "Es ist für uns ein sehr wichtiges Spiel", sagte Montella, der sich mit der Türkei bereits für die EM in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) qualifiziert hat.

Der DFB-Auswahl traut der Italiener bei der EURO viel zu. "Deutschland hat ein sehr gutes Team. Sie haben das Potenzial, den EM-Titel zu holen", sagte der Nachfolger von Stefan Kuntz.