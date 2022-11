Trainer Hajime Moriyasu sieht in der Bundesliga-Erfahrung seines Kaders einen Grund für den "historischen Sieg" gegen die deutsche Nationalmannschaft.

Ar-Rayyan (SID) - Trainer Hajime Moriyasu sieht in der großen Bundesliga-Erfahrung seines Kaders einen Grund für den "historischen Sieg" gegen die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. "Viele Spieler sind nach Deutschland gegangen, um dort ihre Fähigkeiten auszubauen. Und diese haben sie heute gezeigt", sagte Moriyasu nach dem überraschenden 2:1-Auftaktsieg bei der WM in Katar gegen die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick.

Der Freiburger Ritsu Doan (76.) und der Bochumer Takuma Asano (83.) hatten dem DFB den Einstieg ins Turnier verdorben. Dies sei ein "historischer Moment" für Japan und eine "große Überraschung", sagte Moriyasu.

Neben Doan und Asano stehen in Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt), Ko Itakura ( Borussia Mönchengladbach), Hiroki Ito, Wataru Endo (beide VfB Stuttgart), Maya Yoshida ( Schalke 04) und Ao Tanaka ( Fortuna Düsseldorf) noch sechs weitere Spieler aus der 1. und 2. Bundesliga im Kader des viermaligen Asienmeisters.

"Es gibt so viele tolle Menschen und Spieler in Deutschland, die zur Entwicklung des japanischen Fußballs beigetragen haben. Und wir wollen weiter von Deutschland lernen. Das wird die Zukunft unseres Fußballs ausmachen", so Moriyasu.