Die Zwei-Spiele-Sperre für AS Roms Trainer Jose Mourinho ist vorläufig ausgesetzt worden.

Rom (SID) - Die Zwei-Spiele-Sperre für AS Roms Trainer Jose Mourinho ist vorläufig ausgesetzt worden. Das Berufungsgericht des italienischen Fußball-Verbandes will sich mehr Zeit nehmen, um die Hintergründe des Streits zwischen dem Portugiesen und Vierten Offiziellen Marco Serra im Spiel zwischen Cremonese und der Roma (1:2) am vergangenen Dienstag zu prüfen. Das teilte der Verband mit.

Mourinho wird daher am Sonntagabend im Spitzenspiel gegen Juventus auf der Trainerbank des Hauptstadtklubs sitzen können. Der Portugiese soll den Vierten Offiziellen als "Lügner" beschimpft haben. Er bekam dafür zunächst eine Sperre für zwei Spiele und eine Geldbuße von 10.000 Euro aufgebrummt.