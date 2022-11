Al-Ruwais (SID) - Thomas Müller und Antonio Rüdiger haben gemeinsam mit ihren Teamkollegen die Vorbereitung auf den WM-Auftakt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Mittwoch gegen Japan aufgenommen. Das Duo nahm am Samstagvormittag im Sonnenschein planmäßig am Mannschaftstraining teil. Dafür fehlte Niclas Füllkrug aufgrund eines grippalen Infekts.

Wortführer Müller und Abwehrchef Rüdiger hatten nach ihren Verletzungen die schwache WM-Generalprobe im Oman (1:0) mit dem Siegtor von Füllkrug verpasst und in den vergangenen Tagen nur individuell trainiert.

Hansi Flick standen im Stadion des Erstligisten Al-Shamal SC im Norden Katars somit 25 Spieler zur Verfügung. Der Bundestrainer zog nach zwei Regenerationstagen die Zügel an und begann wie angekündigt mit der intensiven Vorbereitung auf die Begegnung gegen den viermaligen Asienmeister.