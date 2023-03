Frankfurt am Main (SID) - Mit Rückkehrerin Melanie Leupolz (28) setzen die deutschen Fußballerinnen ihre WM-Vorbereitung fort. Erstmals seit ihrer Babypause gehört die Mittelfeldspielerin des FC Chelsea wieder zum Aufgebot, das Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg für die Testspiele in den Niederlanden am 7. April (20.00 Uhr) und vier Tage später gegen Brasilien (18.00 Uhr/ARD) in Nürnberg berief.

Leupolz ist im vergangenen Oktober erstmals Mutter geworden, im November 2021 hatte sie ihr 75. und bislang letztes Länderspiel absolviert. Dzsenifer Marozsan ( Olympique Lyon) zählt wie angekündigt ebenfalls zum 29-köpfigen Kader, sie soll gegen Brasilien zum 112. und letzten Mal im DFB-Trikot zum Einsatz kommen.

"Ich freue mich, dass Melanie Leupolz nach ihrer Schwangerschaft in unseren Nationalmannschaftskreis zurückkehrt. Dafür hat sie hart gearbeitet und sich diese Nominierung daher redlich verdient", sagte Voss-Tecklenburg und kündigte an: "Wir möchten viele Spielerinnen in diesen Partien gegen zwei Topgegner sehen." Für die Partie in Nürnberg sind bereits über 20.000 Tickets verkauft.

Zudem wurde nach längerer Zeit wieder Sarai Linder (TSG Hoffenheim) nominiert. Bei den Torhüterinnen stoßen Maria Luisa Grohs ( Bayern München) und Stina Johannes ( Eintracht Frankfurt) zum Aufgebot.

Für die Vize-Europameisterinnen tickt der Countdown zur WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) immer lauter. Bei der Endrunde trifft der zweimalige Weltmeister Deutschland in der Gruppenphase auf Marokko (24. Juli/Melbourne), Kolumbien (30. Juli/Sydney) und Südkorea (3. August/Brisbane). - Das deutsche Aufgebot:

Tor: Ann-Katrin Berger ( FC Chelsea), Merle Frohms ( VfL Wolfsburg), Maria Luisa Grohs ( Bayern München), Stina Johannes ( Eintracht Frankfurt)

Abwehr: Sara Doorsoun ( Eintracht Frankfurt), Marina Hegering, Kathrin Hendrich (beide VfL Wolfsburg), Sophia Kleinherne ( Eintracht Frankfurt), Paulina Krumbiegel, Sarai Linder (beide TSG Hoffenheim), Sjoeke Nüsken ( Eintracht Frankfurt), Felicitas Rauch ( VfL Wolfsburg), Carolin Simon ( Bayern München)

Mittelfeld/Angriff: Nicole Anyomi ( Eintracht Frankfurt), Jule Brand ( VfL Wolfsburg), Klara Bühl ( Bayern München), Sara Däbritz ( Olympique Lyon), Laura Freigang ( Eintracht Frankfurt), Chantal Hagel (TSG Hoffenheim), Svenja Huth, Lena Lattwein (beide VfL Wolfsburg), Melanie Leupolz ( FC Chelsea), Sydney Lohmann, Lina Magull (beide Bayern München), Dzsenifer Marozsan ( Olympique Lyon), Lena Oberdorf, Alexandra Popp (beide VfL Wolfsburg), Lea Schüller ( Bayern München), Tabea Waßmuth ( VfL Wolfsburg)