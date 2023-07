Der frühere Bundesligatrainer Marcel Koller hat nach der afrikanischen Champions League mit Al Ahly aus Kairo auch die ägyptische Fußballmeisterschaft gewonnen. Der Klub des 62-jährigen Schweizers kann nach der 1:2-Niederlage von Verfolger Pyramids FC am Montagabend gegen Ceramica Cleopatra Giseh vorzeitig nicht mehr von Rang eins verdrängt werden.

Koller, einst beim 1. FC Köln und beim VfL Bochum an der Seitenlinie tätig, übernahm den Job beim Rekordmeister (43 Titel) im September vergangenen Jahres. Al Ahly ist in der laufenden Meisterschaft noch ungeschlagen, in der Champions League holten sich die Ägypter im Juni ihre elfte Krone in den Finalspielen gegen Wydad Casablanca (2:1, 1:1).