London (SID) - Zweiter prominenter Rücktritt innerhalb von zwei Tagen bei Englands Fußball-Frauen: Nach Rekordtorschützin Ellen White hat nun auch Jill Scott ihr Karriereende beim Europameister verkündet. Die 35 Jahre alte Mittelfeldspielerin debütierte 2006 in der Nationalmannschaft, absolvierte seitdem 161 Länderspiele und damit die zweitmeisten in der Geschichte der Lionesses.

Scott wurde beim 2:1 n.V. im EM-Finale am 31. Juli in London gegen Deutschland eingewechselt. Auf Vereinsebene spielte sie in ihrer Heimatstadt Sunderland, bei Everton und Manchester City, zuletzt war Scott an Aston Villa ausgeliehen.