Nach dem Triumph in der Europa League und dem Klassenerhalt in der Liga verlängert der FC Sevilla den Vertrag mit Trainer Jose Luis Mendilibar.

Der spanische Spitzenklub FC Sevilla hat sechs Tage nach dem Europa-League-Triumph den Vertrag mit Trainer Jose Luis Mendilibar um ein Jahr verlängert. Das vermeldete Vizepräsident Jose Maria del Nido Carrasco am Dienstag zunächst in der spanischen TV-Sendung Cadena Cope. Wenig später erfolgte die Bestätigung des Klubs.

Mendilibar hatte Sevilla erst am 21. März von Jorge Sampaoli übernommen. Im Finale von Budapest führte der 62-Jährige seinen neuen Klub mit einem 4:1 im Elfmeterschießen gegen die AS Rom zum insgesamt siebten Europa-League-Titel. Auch in der Liga gelang noch der vorzeitige Klassenerhalt.