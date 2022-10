Nach der Stadionkatastrophe mit 133 Toten in Indonesien soll das Kanjuruhan-Stadion in Malang abgerissen und anschließend wiederaufgebaut werden.

Jakarta (SID) - Nach der Stadionkatastrophe mit 133 Toten in Indonesien soll das Kanjuruhan-Stadion in Malang abgerissen und anschließend wiederaufgebaut werden. Das gab Staatspräsident Joko Widodo am Dienstag bekannt.

"Die Sicherheit von Spielern und Fans muss gewährleistet sein", sagte 61-Jährige. Man habe sich mit der FIFA darauf verständigt, sich zukünftig nach den internationalen Sicherheitsstandards des Fußball-Weltverbandes zu richten. Im kommenden Jahr findet in Indonesien die U20-Weltmeisterschaft statt.

FIFA-Präsident Gianni Infantino, der ebenfalls bei dem Termin in der indonesischen Hauptstadt Jakarta zugegen war, sicherte dem Land seine Unterstützung zu: "Wir werden den Fußball in diesem Land reformieren. Wir werden unsere Experten mitbringen, investieren und dafür sorgen, dass Indonesien auf der globalen Fußballbühne glänzt", so der 52-Jährige.

Zu der Tragödie war es Anfang des Monats nach dem Ligaspiel zwischen Arema FC und Persebaya FC (2:3) im mit 42.000 Zuschauern ausverkauften Stadion gekommen. Als Folge von Ausschreitungen kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen in und um die Arena. Unter den Toten befanden sich auch viele Kinder.

Vertreter der FIFA und der Asiatischen Fußballkonföderation (AFC) sind seit letzter Woche in Jakarta, um gemeinsam mit dem nationalen Fußballverband und der Regierung den Vorfall zu untersuchen. Präsident Widodo hat alle Fußballspiele bis zum Abschluss der Ermittlungen ausgesetzt und eine Sicherheitsüberprüfung aller Stadien angeordnet.