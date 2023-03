Köln (SID) - Nach nur zwölf Spielen unter seiner Regie ist Scott Parker als Trainer des belgischen Fußballmeisters FC Brügge entlassen worden. Dies teilte der Klub am Tag nach dem K.o. im Achtelfinale der Champions League gegen Roger Schmidts Benfica Lissabon mit. Der frühere englische Nationalspieler Parker (42) hatte das Team erst am 31. Dezember übernommen und in seiner kurzen Amtszeit nur zwei Siege geholt.

Am Dienstag scheiterte er mit Brügge krachend in Lissabon: Nach dem 0:2 im Hinspiel gab es ein 1:5 für die Belgier. Unter Parkers Vorgänger Carl Hoefkens hatte Brügge die Gruppenphase der Königsklasse überstanden und dabei den Bundesligisten Bayer Leverkusen sowie den spanischen Spitzenklub Atletico Madrid hinter sich gelassen.