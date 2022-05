Ex-Bundesliga-Referee Manuel Gräfe hat den Vorwurf, dass seine Kritik an der Schiedsrichter-Chefetage DFB eigennützige Gründe hat, zurückgewiesen.

München (SID) - Der frühere Bundesliga-Referee Manuel Gräfe hat den Vorwurf zurückgewiesen, dass seine wiederholte Kritik an der Schiedsrichter-Chefetage des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) eigennützige Gründe hat.

"Die Sache mit der persönlichen Abrechnung ist ein Märchen. Es ist der plumpe Versuch, Kritik zu verharmlosen, um sich nicht mit ihr auseinandersetzen zu müssen", sagte Gräfe am Sonntag im Doppelpass bei Sport1: "Viele Spieler, Trainer und Fans sehen Woche für Woche, dass es nicht gut läuft. Aber man will lieber weiter mauscheln. Es ist arrogant und überheblich, diese Kritik so abzubügeln."

Schiedsrichter-Chef Lutz Michael Fröhlich hatte zuletzt erklärt, dass er kein Verständnis für Gräfes Kritik hat. "Weniger konstruktiv schätzen wir die Form ein, wie ein ehemaliger Schiedsrichter die aktuelle Diskussion nutzt, um sich mit seiner persönlichen Meinung öffentlich einzuschalten", hatte Fröhlich gesagt.

Gräfe war nach der vergangenen Saison wegen Erreichen der Altersgrenze aus dem Kreis der Bundesliga-Schiedsrichter ausgeschieden. Er klagte wegen Altersdiskriminierung und ist seitdem einer der schärfsten Kritiker des Verbandes.

Bei Sport1 erneute Gräfe seine harsche Kritik an der Schiedsrichter-Führung um Fröhlich.