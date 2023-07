David Beckhams Verein Inter Miami hat auf dem Transfermarkt nachgelegt und Jordi Alba verpflichtet. Das verkündete der MLS-Klub am Donnerstag. Der 34-Jährige war seit dem 1. Juli vereinslos, stand zuletzt beim FC Barcelona unter Vertrag und unterschrieb in Florida bis 2024 mit einer Option für ein weiteres Jahr. Zuvor hatten bereits Albas ehemalige Teamkollegen Lionel Messi und Sergio Busquets in Miami angeheuert.