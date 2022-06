Köln (SID) - Der FC Barcelona droht Conference League-Sieger AS Rom nach einer Testspiel-Absage mit rechtlichen Schritten. Der Klub von Trainer Jose Mourinho habe seine Teilnahme an der Joan Gamper Trophy (6. August) "einseitig und ohne Grund" abgesagt, hieß es in einer Stellungnahme. Barca strebe Schadensersatz wegen dieses "unerwarteten und unbegründeten Beschlusses" an.

Die Italiener begründeten ihren Schritt mit Terminschwierigkeiten aufgrund anderer Tests in Portugal und Israel. Barca lässt die Gamper-Trophäe jährlich zu Ehren seines Gründers Joan Gamper ausspielen. Auch die Frauen-Teams beider Klubs hätten aufeinandertreffen sollen, wie seit dem vergangenen Jahr üblich. Die Katalanen wollen nun für Ersatz sorgen.