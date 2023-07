Der spanische Nationaltorhüter David de Gea verlässt den englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United nach zwölf Jahren. "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um eine neue Herausforderung anzunehmen", schrieb der 32-Jährige am Samstag in den Sozialen Netzwerken: "Manchester wird immer in meinem Herzen sein."

Seit seinem Wechsel von Atletico Madrid in die Premier League im Jahr 2011 bestritt de Gea 545 Spiele für die Red Devils und blieb dabei 190 Mal ohne Gegentor – beides Vereinsrekorde für einen Torwart. Der gebürtige Madrilene gewann die Premier League, den FA Cup, die Europa League und zwei Carabao Cups, wurde zudem von den United-Fans viermal zum besten Spieler des Jahres gewählt.

"Er wird immer als einer der besten Torhüter der Vereinsgeschichte in Erinnerung bleiben", sagte Uniteds Teammanager Erik ten Hag: "Es braucht große Qualität und Charakter, um das Niveau zu erreichen, damit man auch nur ein Spiel für Manchester United bestreitet. Das 545 Mal über einen Zeitraum von zwölf Jahren zu schaffen, ist eine besondere Leistung, insbesondere auf der Torwartposition, wo man in jedem Spiel im Rampenlicht steht."