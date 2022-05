Fußall-Bundesligist Arminia Bielefeld stärkt im Rahmen seines Nachhaltigkeits-Spieltags gegen Hertha BSC (1:1) am Samstag zwei Waldschutz-Projekte.

Bielefeld (SID) - Fußall-Bundesligist Arminia Bielefeld stärkt im Rahmen seines Nachhaltigkeits-Spieltags gegen Hertha BSC (1:1) am Samstag zwei Waldschutz-Projekte. Gemeinsam mit Fans und Partnern sowie in Abstimmung mit dem Land Nordrhein-Westfalen und der Stadt übernimmt der Klub die Verantwortung für ein Waldstück in der Nähe des Stadions. Mithilfe einer Spendenaktion rund um die Bundesliga-Partie sollen dort künftig weitere Bäume gepflanzt werden.

Zudem finanziert die Arminia durch eine bundesweit einzigartige Kooperation mit dem Landesbetrieb Wald und Holz eine weitere Ranger-Stelle. Damit soll ein "nachhaltiger Beitrag zur Aufklärung im Wald" geleistet werden, wie der Klub mitteilte.

"Mit Unterstützung des Bündnis Ostwestfalens und in Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern investieren wir in Bildungs- und Aufklärungsarbeit", sagte Geschäftsführer Markus Rejek: "Der Teutoburger Wald gilt für uns als ein wichtiger Teil regionaler Identität." Es sei daher "unsere gemeinsame Aufgabe, ihn zu erhalten".