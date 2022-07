Die Vereinten Nationen haben am Eröffnungstag der Frauen-EM mit der Europäischen Fußball-Union ihre Initiative "Football for the Goals" lanciert.

London (SID) - Die Vereinten Nationen (UN) haben am Eröffnungstag der Frauen-EM in England gemeinsam mit der Europäischen Fußball-Union (UEFA) ihre neue Initiative "Football for the Goals" lanciert. Durch diesen Vorstoß sollen Ziele einer nachhaltigen Entwicklung verfolgt werden. Die UEFA ist der Initiative als Gründungsmitglied beigetreten. "Football for the Goals" möchte vor allem Verhaltensänderungen und nachhaltige Praktiken in der Fußball-Industrie erreichen.