Köln (SID) - Nach drei klaren Pleiten in Serie hat der italienische Fußballmeister AC Mailand im Stadtduell den nächsten Nackenschlag kassiert. Milan zog bei Inter im Derby della Madonnina mit 0:1 (0:1) den Kürzeren und verpasste die Chance, in der Tabelle am Rivalen vorbeizuziehen. Inter (43 Punkte) bleibt in der Serie A hinter der SSC Neapel (56) Zweiter, Milan (38) rutschte auf Rang sechs ab.

Milan hatte zuletzt die Supercoppa in Riad gegen Inter klar verloren (0:3), danach setzte es in der Liga Niederlagen gegen Lazio Rom (0:4) und Kellerkind Sassuolo Calcio (2:5). Das Derby entschied der argentinische Weltmeister Lautaro Martinez (34.). Nationalspieler Robin Gosens wurde in der 71. Minute eingewechselt.