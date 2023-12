Fußball-Nationalspieler Kai Havertz und der FC Arsenal gehen als Tabellenführer in die Weihnachtspause der englischen Premier League. Die Gunners erkämpften sich im Topspiel beim Verfolger FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp ein wertvolles 1:1 (1:1). Die Reds liegen weiter einen Punkt zurück, weil Trent Alexander-Arnold in der Schlussphase nur die Latte traf (72.).

"Oh mein Gott, wie stark ist Arsenal bitte? Aber die gute Nachricht ist: wir sind es auch", sagte Klopp nach dem Spiel bei der BBC: "Nach der Pause hätten wir das Siegtor erzielen müssen. Aber statt zu schießen, spielen wir vier- oder fünfmal ab."

Das Gipfeltreffen begann mit einer kalten Dusche für Klopp: Der Brasilianer Gabriel (4.) brachte Arsenal schnell per Kopf in Führung. Danach entwickelte sich eine wilde Partie. Erst wurde Liverpool nach einem Handspiel von Martin Ödegaard ein Elfmeter verwehrt, dann gelang Mo Salah (29.) aus der Distanz der Ausgleich. Der Ägypter steht mit 151 Toren in der Rangliste der besten Premier-League-Schützen nun alleine auf Rang zehn, Spitzenreiter ist Alan Shearer (260).

Auch nach dem Ausgleich hielt das Spitzenspiel, was es versprach. Spektakulär wurde es nach einem Zweikampf zwischen Bukayo Saka und Konstantinos Tsimikas an der Außenlinie. Tsimikas ging zu Boden, räumte dabei Klopp ab - und musste mit Schmerzen an der Schulter ausgewechselt werden. Nach der Pause war Liverpool am Drücker, zum Sprung auf Platz eins reichte es aber nicht.

Einen weiteren Rückschlag musste derweil Manchester United hinnehmen. Der Rekordmeister unterlag bei West Ham United 0:2 (0:0) und verliert nach dem vierten Pflichtspiel in Folge ohne eigenen Treffer die begehrten Champions-League-Plätze immer weiter aus den Augen.

Jarrod Bowen (72.) und Mohammed Kudus (78.) trafen für den Conference-League-Sieger, der Manchester in der Tabelle überholte. Thilo Kehrer kam bei den Gastgebern nicht zum Einsatz.

Geschichte geschrieben wurde bei der Partie zwischen dem FC Fulham um den deutschen Nationalkeeper Bernd Leno und Aufsteiger FC Burnley (0:2). Im Craven Cottage leitete Rebecca Welch als erste Schiedsrichterin eine Begegnung in der englischen Premier League.