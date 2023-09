Bei einer Pressekonferenz am Freitag will der DFB die Entscheidung über die Bestellung von Julian Nagelsmann als neuen Bundestrainer verkünden.

Im Anschluss an die Sitzung der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrates der DFB GmbH am Freitag lädt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) um 12.00 Uhr am DFB-Campus in Frankfurt/Main zur Pressekonferenz. Die Teilnahme ist auch digital möglich. In der turnusmäßigen Sitzung der Gremien wird über die Bestellung von Julian Nagelsmann als neuer Bundestrainer entschieden.

Ihre Zustimmung zur Wunschlösung der Trainerfindungskommission mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Vize Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Rudi Völler gilt als Formsache.