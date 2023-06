Nach bislang enttäuschenden Leistungen in der Qualifikation für die Fußball-EM 2024 in Deutschland hat der Verband von Bosnien-Herzegowina seinen Nationaltrainer Faruk Hadzibegic entlassen. Zuletzt hatten die Bosnier sogar ihr Heimspiel gegen Luxemburg mit 0:2 verloren. Das Team belegt mit nur einem Sieg aus vier Spielen den vierten Platz in der Qualifikationsgruppe J.

Hadzibegic hatte die Nationalmannschaft im Januar zum zweiten Mal übernommen. Mit dem früheren jugoslawischen Nationalspieler an der Seitenlinie sollte die erste EM-Qualifikation glücken. Dieses Ziel ist nach dem kapitalen Fehlstart aber kaum noch möglich. Bosnien-Herzegowina konnte sich seit der Unabhängigkeit 1992 erst einmal für ein Großereignis qualifizieren, für die WM 2014 in Brasilien.