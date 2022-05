Die belgische Fußball-Nationalmannschaft muss in den vier bevorstehenden Nations-League-Spielen auf Torwart Thibaut Courtois verzichten.

Köln (SID) - Die belgische Fußball-Nationalmannschaft muss in den vier bevorstehenden Nations-League-Spielen auf Torwart und Champions-League-Held Thibaut Courtois (30) verzichten. Der Matchwinner von Real Madrid im Endspiel der Königsklasse in St. Denis gegen den FC Liverpool (1:0) am vergangenen Samstag kann verletzungsbedingt gegen die Niederlande (3. Juni), Polen (8. Juni), Wales (11. Juni) und Polen (14. Juni) nicht eingesetzt werden.

Der Schlussmann sei wegen "anhaltender medizinischer Probleme nicht einsatzfähig", gab der belgische Verband bekannt. Auch Jason Denayer hat das Trainingslager der Roten Teufel verletzungsbedingt verlassen.

Courtois hatte am vergangenen Samstag nach dem Erfolg gegen die Reds erklärte, dass er seit längerer Zeit unter einer Schambeinentzündung leide.