Cristiano Ronaldo hat die portugiesische Nationalmannschaft mit einem Doppelpack in der Nations League zu einem klaren Erfolg geführt.

Köln (SID) - Der frühere Weltfußballer Cristiano Ronaldo hat die portugiesische Nationalmannschaft mit einem Doppelpack in der Nations League zu einem klaren Erfolg geführt. Im Duell zweier WM-Teilnehmer besiegte die Selecao im Estadio Jose Alvalade in Lissabon die Schweiz mit 4:0 (3:0), Ronaldo erzielte seine Treffer Nummer 116 und 117 im 187. Länderspiel (35., 39.). Damit baute der 37-Jährige von Manchester United seine Führung in der "ewigen" Torschützenliste auf Nationalmannschaftsebene weiter aus.

William Carvalho (16.) hatte Portugal in Führung geschossen, für den vierten Treffer sorgte Joao Cancelo (69.). Mit vier Punkten aus zwei Spielen ist Portugal Tabellenführer in Gruppe A2. Die Schweizer mit vier Bundesliga-Profis in der Startformationen sind noch ohne Zähler.

Im Parallelspiel in Prag holte Tschechien (vier Punkte) gegen den deutschen WM-Gruppengegner Spanien (zwei) auch ohne den verletzten Leverkusener Torjäger Patrik Schick ein 2:2 (1:1).

Jakub Pesek von Sparta Prag (4.) brachte die Hausherren in Führung, Gavi (45.+3) glich aus. Das Supertalent des FC Barcelona avancierte mit 17 Jahren und 304 Tagen zum jüngsten Torschützen der Seleccion, er unterbot die Marke seines Klubkollegen Ansu Fati aus dem Jahr 2020 um sieben Tage. Jan Kuchta (66.) schoss Tschechien mit einem schönen Heber erneut in Führung, Inigo Martinez (90.) gelang der späte Ausgleich für Spanien.