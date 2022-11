Nach Japan hat nun auch Deutschlands letzter Gruppengegner Costa Rica seinen Kader für die Fußball-WM in Katar nominiert.

Frankfurt am Main (SID) - Nach Japan hat nun auch Deutschlands letzter Gruppengegner Costa Rica seinen Kader für die Fußball-WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) nominiert. Angeführt wird das 26-köpfige Aufgebot von Star-Torhüter Keylor Navas von Paris St. Germain. Das gab Nationaltrainer Luis Fernando Suarez am Donnerstag bekannt. Zu den erfahrenen Spielern gehört zudem Routinier Bryan Ruiz vom heimischen Verein Alajuelense.

Deutschland und Costa Rica treffen im dritten und abschließenden Gruppenspiel am 1. Dezember in Gruppe E aufeinander. - Das WM-Aufgebot Costa Ricas:

Tor: Esteban Alvarado (Herediano), Keylor Navas (Paris St. Germain), Patrick Sequeira (Club Deportivo Lugo)

Abwehr: Francisco Calvo (Konyaspor), Daniel Chacon (Colorado Rapids), Oscar Duarte (Al-Wehda), Keysher Fuller (Herediano), Carlos Martinez (San Carlos), Ronald Matarrita (Cincinnati), Bryan Oviedo (Real Salt Lake), Juan Pablo Vargas (Millonarios), Kendall Waston (Saprissa)

Mittelfeld: Brandon Aguilera (Nottingham Forest), Jewison Bennette (Sunderland), Celso Borges (Alajuelense), Anthony Hernandez (Puntarenas), Douglas Lopez (Herediano), Bryan Ruiz (Alajuelense), Youstin Salas (Saprissa), Yeltsin Tejeda (Herediano), Gerson Torres (Herediano), Roan Wilson (Grecia), Alvaro Zamora (Saprissa)

Sturm: Joel Campbell (Leon), Anthony Contreras (Herediano), Johan Venegas (Alajuelense)