Der italienische Fußball-Meister SSC Neapel geht ohne seinen Erfolgstrainer Luciano Spalletti in die neue Saison.

Der italienische Fußball-Meister SSC Neapel geht ohne seinen Erfolgstrainer Luciano Spalletti in die neue Saison. Wie Klubeigentürmer Aurelio De Laurentiis bestätigte, habe der 64-Jährige um eine Auszeit gebeten. "Spalletti hat mir gesagt: 'Ich habe mein Bestes gegeben, eine Phase meines Lebens ist zu Ende gegangen. Ich habe zwar noch ein Jahr Vertrag in Neapel, aber ich will mir ein Jahr Auszeit nehmen'", sagte De Laurentis.

Diesem Wunsch wolle der 74-Jährige nachkommen. "Er hat viel geleistet und ich danke ihm dafür", führte De Laurentiis aus. Wer Nachfolger wird, ist offen. Medien brachten Luis Enrique, früher Trainer des FC Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft, ins Spiel. Zudem wurden Vincenzo Italiano, Trainer des AC Florenz, sowie Rafael Benitez, Ex-Coach des FC Liverpool, genannt.

Zudem berichtete De Laurentiis, dass der Klub kurz vor der Verpflichtung von Daichi Kamada von Eintracht Frankfurt stehe. Der Vertrag des japanischen Offensivspielers läuft zum 30. Juni aus.

Neapel hatte in der Serie A nach 33 Jahren wieder den Scudetto erobert. Es ist die dritte Meisterschaft der Vereinsgeschichte und die erste nach der Ära von Diego Maradona.