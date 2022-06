Die zuletzt diskutierte Einführung von Play-offs in der Fußball-Bundesliga hält DFB-Präsident Bernd Neuendorf für überflüssig.

Frankfurt am Main (SID) - Die zuletzt diskutierte Einführung von Play-offs in der Fußball-Bundesliga als Mittel gegen die Langeweile mit Serienmeister Bayern München an der Spitze hält DFB-Präsident Bernd Neuendorf für überflüssig.

"Wir haben in Deutschland zwei wirklich gute und akzeptierte Wettbewerbe", sagte der Chef des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bei t-online.de mit Blick auf den DFB-Pokal und die Liga: "Dieses Prinzip, das im gesamten deutschen Fußball bis hinunter in die Kreisligen praktiziert wird, möchte ich nicht infrage stellen."

Zuletzt hatte auch die Spitze der Deutschen Fußball Liga (DFL) um Geschäftsführerin Donata Hopfen erklärt, dass die Einführung von Play-offs bei den Zukunftsplänen keine Priorität genieße. Aufsichtsratsboss Hans-Joachim Watzke bezeichnete Play-offs als "Ultima Ratio".