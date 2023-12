DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat die deutschen U17-Weltmeister nach deren großem Triumph in den höchsten Tönen gelobt.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat die deutschen U17-Weltmeister nach deren großem Triumph in den höchsten Tönen gelobt. "Es sind tolle Typen, wir können in der Tat sehr stolz sein", sagte der 62-Jährige am Montagmorgen beim Empfang der Mannschaft im Frankfurter Verbands-Campus.

"Vor wenigen Monaten hieß es noch, der deutsche Fußball liegt am Boden, was ist mit unserem Nachwuchs los?", sagte Neuendorf. Der WM-Titel der Junioren sei "ein richtiges Ausrufezeichen". Insgesamt sei man "auf einem guten Weg, mit der Truppe, mit diesen Spielern, die wir haben, mit Hannes Wolf, der den Jugendbereich verantwortet", betonte der Präsident: "Deshalb bin ich wirklich ganz optimistisch."

Im indonesischen Surakarta hatte die DFB-Auswahl das Finale gegen Frankreich im Elfmeterschießen mit 4:3 für sich entschieden. Das Endspiel habe er wegen der EM-Auslosung im Hotelzimmer in Hamburg gesehen, berichtete Neuendorf. Das Elfmeterschießen habe er dabei "nur im Stehen verfolgt, weil es so spannend war, ich bin im Zimmer nur auf und ab gelaufen", berichtete Neuendorf.

"Wir haben ein Wintermärchen erlebt", sagte Neuendorf und ergänzte mit Blick auf die A-Nationalmannschaft: "Wir hoffen, dass sich das fortsetzt mit einem weiteren Sommermärchen."