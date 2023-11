Manuel Neuer sieht sich in seinen Träumen schon im EM-Endspiel 2024. "Ich möchte in diesem Stadion hinter mir spielen, weil dort das Finale stattfindet", sagte die langjährige Nummer 1 am Mittwoch bei der Präsentation des EM-Balls "Fußballliebe" in Berlin. Im dortigen Olympiastadion wird am 14. Juli um die europäische Fußballkrone gespielt.

Wegen seiner langen Verletzungspause hat Neuer seinen Status als Stammtorhüter in der DFB-Auswahl aber an Marc-Andre ter Stegen und sein Kapitänsamt an Ilkay Gündogan verloren. Seit Ende Oktober steht er beim FC Bayern wieder zwischen den Pfosten.

Mit Bundestrainer Julian Nagelsmann hat der 37-Jährige vereinbart, auf den November-Lehrgang der DFB-Auswahl noch zu verzichten. Sollte er im EM-Jahr zurückkommen, könnte es einen Zweikampf um den Stammplatz im Tor mit ter Stegen geben. Die Spielführerbinde behält laut Nagelsmann jedoch auch bei einem Neuer-Comeback in der Nationalelf Gündogan.

"Es war eine schwierige und harte Herausforderung für mich zurückzukommen - und ich bin auf meinem Weg noch nicht am Ende", sagte Neuer in Berlin. Er wolle sich im nächsten Jahr noch fitter präsentieren und im März wieder zum DFB-Team stoßen, ergänzte er. Bei der Heim-EM möchte Neuer dann mit der Nationalmannschaft "positive Emotionen" im ganzen Land wecken "und diese Energie nutzen, um das große Ziel zu erreichen".