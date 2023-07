Portugals Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo bekommt bei Al-Nassr in Saudi-Arabien auch einen portugiesischen Trainer. Der Klub gab am Donnerstag via Twitter die Verpflichtung von Luis Castro bekannt. Der 61-Jährige hat zahlreiche portugiesische Vereine, Schachtar Donezk in der Ukraine und zuletzt Botafogo Rio de Janeiro betreut. Er ersetzt beim saudischen Vize-Meister den Kroaten Dinko Jelicic.