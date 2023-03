Frankfurt am Main (SID) - Nationalmannschafts-Debütant Mergim Berisha mangelt es nicht an Selbstbewusstsein. "Ich habe in den letzten Wochen gut performt und daher habe ich es verdient", sagte der Stürmer des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg nach seiner Ankunft bei der DFB-Auswahl in Frankfurt/Main und ergänzte: "Ich freue mich riesig auf die Herausforderung."

Den Anruf von Bundestrainer Hansi Flick hat der U21-Europameister zunächst verpasst. "Ich habe ihn dann zurückgerufen. Ich war ein bisschen nervös", berichtete der 24-Jährige.

Flick hat für die Spiele gegen Peru (25. März/Mainz) und Belgien (28. März/Köln) gleich sechs Debütanten nominiert. "Ich kenne den einen oder anderen von der U21, das erleichtert es mir ein bisschen", sagte Berisha, der auf seinen ersten Einsatz in der A-Nationalmannschaft hofft: "Ich will mich von der besten Seite präsentieren. Am Schluss entscheidet der Trainer." Und wenn es nicht klappt? "Es sind unglaubliche Spieler dabei, von denen man etwas lernen kann", sagte Berisha.

Sein Können kann er dem Bundestrainer erstmals bei der öffentlichen Regenerationseinheit im Stadion am Brentanobad am Montagnachmittag (16.30 Uhr) präsentieren. Zuvor erklären Flick und der neue Nationalmannschafts-Direktor Rudi Völler bei einer gemeinsamen Pressekonferenz (11.00 Uhr) wie der Neustart nach dem WM-Debakel gelingen soll.