Paris (SID) - Der brasilianische Fußball-Superstar Neymar ist nach Angaben seines Klubs Paris St. Germain erfolgreich am rechten Knöchel operiert worden. Der Eingriff sei am Freitagmorgen in Doha/Katar planmäßig durchgeführt worden, teilte der französische Meister mit. Neymar fällt drei bis vier Monate aus und wird in dieser Saison somit nicht mehr zum Einsatz kommen.

Neymar hatte sich am 19. Februar im Spiel gegen OSC Lille (4:3) die Verletzung zugezogen. Da der 31-Jährige in den vergangenen Jahren immer wieder Probleme mit dem Sprunggelenk hatte, sprach sich die medizinische Abteilung von PSG für eine Operation aus.