Doha (SID) - Rekordweltmeister Brasilien muss zumindest im zweiten Gruppenspiel am Montag (17.00 Uhr/MagentaTV und ZDF) auf Superstar Neymar verzichten. Das gab Mannschaftsarzt Rodrigo Lasmar am Tag nach dem 2:0-Auftaktsieg über Serbien bekannt. Brasilianische Medien hatten bereits vom Aus für die gesamte Gruppenphase berichtet.

"Die Untersuchungen zeigen eine Verletzung am lateralen Bandapparat im rechten Fußgelenk von Neymar, zusammen mit einem kleinen Bluterguss", teilte Lasmar nach einem MRT am Freitag mit.

Neymar (30) hatte sich in der Partie am Donnerstag bei einem Foul von Nikola Milenkovic in der Schlussphase am Knöchel verletzt und musste ausgewechselt werden. Unter Tränen ließ der Offensivallrounder von Paris St. Germain sich das Fußgelenk mit Eis kühlen und humpelte anschließend aus dem Stadion.

Neben Neymar wird gegen die Schweiz, die zum Start der Gruppe G gegen Kamerun 1:0 gewonnen hatte, auch Rechtsverteidiger Danilo ausfallen. Der 31-Jährige von Juventus Turin hatte gegen Serbien über 90 Minuten durchgehalten, auch er leidet unter einer Knöchelverletzung.

"Beide Spieler setzen ihre Behandlung fort. Wir werden täglich eine Einschätzung machen, um die besten Entscheidungen zu treffen", sagte Lasmar. Der Mediziner fügte hinzu: "Wir können jetzt schon sagen, dass beide Spieler beim nächsten Spiel nicht dabei sein werden, aber sie bleiben in Behandlung, um sie so schnell wie möglich für das Turnier wieder fit zu machen."