Chelseas Neuzugang Christopher Nkunku ist am Knie operiert worden und fällt vorerst aus.

Neuzugang Christopher Nkunku wird dem FC Chelsea womöglich bis zu einem halben Jahr lang fehlen. Wie der Klub fünf Tage vor seinem Auftaktmatch in der Premier League mitteilte, ist der für 60 Millionen Euro von RB Leipzig verpflichtete Franzose am linken Knie operiert worden. Über die genaue Art der Verletzung machte Chelsea keine Angaben. Medienberichten zufolge kann der 25-Jährige erst in 16 Wochen wieder trainieren.

Nkunku, Deutschlands Fußballer des Jahres 2022, hatte sich im Testspiel gegen Borussia Dortmund in Chicago (1:1) in einem Zweikampf mit Mats Hummels verletzt. Für den Offensivspieler ist es die zweite schwere Verletzung binnen neun Monaten. Im November hatte er im Trainingslager der französischen Nationalmannschaft einen Außenbandriss ebenfalls im linken Knie erlitten und die WM verpasst.

Chelsea trifft am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) zum Ligastart auf den FC Liverpool.