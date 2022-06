Solna (SID) - Zweiter Sieg im zweiten Spiel dank Doppelpacker Erling Haaland: Die norwegische Fußball-Nationalmannschaft hat in der Nations League drei Tage nach dem 1:0-Erfolg in Serbien auch das skandinavische Duell in Schweden mit 2:1 (1:0) für sich entschieden. Haaland, der zum 1. Juli von Borussia Dortmund zu Manchester City wechselt, erzielte beide Tore für das Team des früheren Köln-Trainers Stale Solbakken.

Haaland traf zunächst nach 20 Minuten per Foulelfmeter. Emil Krafth hatte Morten Thorsby zuvor nur leicht touchiert. In der zweiten Halbzeit ließ der Superstar dann per Flachschuss das 2:0 folgen (69.). Wenig später hatte Haaland, der in 19 Länderspielen nun auf 18 Treffer kommt, sogar noch die Chance auf den Dreierpack, er scheiterte jedoch freistehend an Torwart Robin Olsen.

Die Schweden, die ihr Auftaktmatch in Slowenien mit 2:0 ebenfalls gewonnen hatten, erwiesen sich in Solna als mindestens ebenbürtig. Doch im Abschluss ließen sie die Effizienz der Norweger gänzlich vermissen. Anthony Elanga (90.+2) traf spät.

Im zweiten Spiel des Abends in der Gruppe B4 gewann WM-Teilnehmer Serbien gegen Slowenien mit 4:1 (1:1). Kapitän Aleksandar Mitrovic (24.), Sergej Milinkovic-Savic (56.) und Luka Jovic (85.) trafen jeweils aus kurzer Distanz per Kopf. Der Ex-Herthaner Nemanja Radonjic sorgte für den Endstand (90.+2). Für Slowenien war Außenverteidiger Petar Stojanovic per schönem Heber erfolgreich (30.).

Norwegen, das am Donnerstag auf Slowenien trifft, übernahm mit sechs Punkten die Führung in der Gruppe. Schweden und Serbien, die am Donnerstag gegeneinander spielen, folgen mit drei Punkten auf den Rängen zwei und drei.