Fußball-Nationalspielerin Lena Oberdorf (21) vom VfL Wolfsburg ist als beste junge Spielerin der Champions-League-Saison ausgezeichnet worden. Die Entscheidung der Technischen Beobachter gab die Europäische Fußball-Union UEFA am Montag bekannt.

Die defensive Mittelfeldspielerin hatte mit dem VfL das Finale erreicht, das der FC Barcelona am Samstag in Eindhoven 3:2 (0:2) gewann. Die Vize-Europameisterin Oberdorf war auch bei der EM 2022 zur besten jungen Spielerin gekürt worden. Laut UEFA kam sie in acht Einsätzen in der Königsklasse auf 50 Balleroberungen und 38 Tacklings.

Den Titel als Top-Spielerin der Saison sicherte sich Barcelonas Aitana Bonmati. Neben Oberdorf schafften es auch die Wolfsburgerinnen Alexandra Popp, Merle Frohms und Ewa Pajor in die beste Elf der Spielzeit.