Dresden (SID) - Jungstar Lena Oberdorf will sich von dem Hype rund um ihre Person nach der erfolgreichen Fußball-EM nicht beeindrucken lassen. "Generell bin ich eine Person, die eigentlich nicht gefährdet ist, arrogant zu werden oder zu sagen, okay, ich bin jetzt fertig und die Beste", sagte die 20-Jährige am Mittwoch im Vorfeld des Länderspiels der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich am Freitag in Dresden (20.30 Uhr/ARD).

Sie sei manchmal eher "zu selbstkritisch und will immer mehr und immer besser werden", erklärte die Vize-Europameisterin, die nach dem verlorenen EM-Finale gegen England (1:2 n.V.) als beste junge Spielerin des Turniers ausgezeichnet worden war. Diese Einstellung werde sie sich "auf jeden Fall erhalten, weil ich glaube, dass man anders im Sport nicht weit kommt."

In ihrem Verein VfL Wolfsburg sei unter anderem DFB-Kapitänin Alexandra Popp "eine gute Adresse für mich, die weiß, wie man Sachen einzuschätzen hat", sagte Oberdorf.