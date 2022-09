Paris (SID) - Der französische Fußball-Meister Paris St. Germain muss vorerst auf Defensivspieler Presnel Kimpembe verzichten. Der Nationalspieler werde "ungefähr sechs Wochen" nicht zur Verfügung stehen, teilte der Klub am Dienstag mit.

Der 27-Jährige zog sich am Samstag im Ligaspiel gegen Stade Brest (1:0) eine Verletzung am linken Oberschenkel zu. Eine weitere Untersuchung werde "in acht Tagen" durchgeführt. Ob für Kimpembe, der bislang 28-mal für sein Land auflief, auch die Teilnahme an der WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) in Gefahr ist, ist noch offen.