Fast 70 Minuten gespielt, 0:4 verloren - doch David Odonkor hatte dennoch viel Freude an seinem Kurz-Comeback in der Kreisliga.

Düsseldorf (SID) - Fast 70 Minuten gespielt, 0:4 verloren - doch David Odonkor hatte dennoch viel Freude an seinem Kurz-Comeback in der Kreisliga. "Leider haben wir verloren, aber das hat schon Spaß gemacht", sagte der Ex-Nationalspieler RevierSport über seinen Einsatz am Sonntag vor 50 Zuschauern für den SC West II im Düsseldorfer Kreisliga-A-Duell gegen den DSV 04.

Odonkor hatte eine Wette gegen einen Kumpel verloren - und so löste der WM-Teilnehmer von 2006 nun seine Schulden ein. "Das war's dann aber auch. Ich plane jetzt keine Karriere in der Kreisliga A", sagte der frühere Bundesliga-Profi von Borussia Dortmund: "Aber, ich muss wirklich sagen: Das hat richtig Spaß gemacht."