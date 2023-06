Olympique Marseille gab die Verpflichtung des spanischen Trainers Marcelino bekannt. Der 57-Jährige tritt die Nachfolge des Kroaten Igor Tudor an.

Der französische Fußball-Erstligist Olympique Marseille hat die Verpflichtung des spanischen Trainers Marcelino offiziell bekannt gegeben. Der 57-Jährige tritt die Nachfolge des Kroaten Igor Tudor an, der sich Anfang Juni nach nur einem Jahr bei OM verabschiedet hatte. Marcelino nimmt mit Marseille am 3. Juli das Training auf, am 8. oder 9. August steht die finale Qualifikationsrunde für die Champions League auf dem Programm.

Marcelino hatte bis Ende Juni 2022 Athletic Bilbao trainiert, Marseille ist seine erste Trainerstation außerhalb seiner spanischen Heimat. Neben Bilbao stand der ehemalige Mittelfeldspieler unter anderem bei den Topklubs FC Sevilla, FC Villarreal und FC Valencia an der Seitenlinie. Mit Valencia gewann Marcelino 2019 den spanischen Pokal.