Fußball-Olympiasiegerin Leonie Maier kehrt im Sommer nach vier Jahren in England in die Bundesliga zurück und wechselt zur TSG Hoffenheim.

Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Olympiasiegerin Leonie Maier (30) kehrt im Sommer nach vier Jahren in England in die Bundesliga zurück und wechselt zur TSG Hoffenheim. Wie die Kraichgauer am Mittwoch mitteilten, erhält die 79-malige Nationalspielerin und Europameisterin von 2013 einen Zweijahresvertrag. Seit 2021 spielt die Außenverteidigerin in der englischen Super League beim FC Everton, zuvor lief sie für den FC Arsenal auf.

"Die TSG hat sich in den vergangenen Jahren enorm weiterentwickelt und hat die Ambitionen, auch in Zukunft in der höchsten Spielklasse oben mitzumischen", sagte Maier, die in der Bundesliga vor ihrem Wechsel nach England bereits für den SC Bad Neuenahr und Bayern München spielte. Erst im Februar hatte sie ihre Karriere in der Nationalmannschaft, mit der sie 2016 in Rio Olympia-Gold gewann, beendet.