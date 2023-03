Paris (SID) - Für den brasilianischen Superstar Neymar vom französischen Meister Paris St. Germain ist die Saison vorzeitig beendet. Wie der Klub am Montag bekannt gab, unterzieht sich der Offensivspieler in den kommenden Tagen in Doha/Katar einer Operation am rechten Knöchel und fällt drei bis vier Monate aus.

Neymar hatte sich am 19. Februar im Spiel gegen OSC Lille (4:3) die Verletzung zugezogen. Da der 31-Jährige in den vergangenen Jahren immer wieder Probleme mit dem Sprunggelenk hatte, sprach sich die medizinische Abteilung von PSG für eine Operation aus.

Paris kämpft am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) beim deutschen Rekordmeister Bayern München um den Einzug ins Viertelfinale der Champions League. Das Hinspiel hatten die Franzosen mit 0:1 verloren.