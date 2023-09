Der ehemalige Präsident des Fußball-Verbandes von Panama ist zu einer zwölfjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Der 64 Jahre alte Ariel Alvarado wurde für schuldig befunden, Bestechungsgelder in Höhe von 230.000 US-Dollar als Gegenleistung für die Übertragungsrechte für Panamas Qualifikationsspiele für die Weltmeisterschaften 2010 und 2014 angenommen zu haben.

Alvarado sei zu "144 Monaten Gefängnis ... wegen Finanzkriminalität in Form von Korruption im privaten Bereich und Geldwäsche" verurteilt worden, hieß es in einer Erklärung der Generalstaatsanwaltschaft. Das Urteil fiel bereits am 28. August, wurde aber erst am Dienstag veröffentlicht.

Alvarado hatte dem nationalen Verband von 2000 bis 2011 vorgestanden. Das ehemalige Mitglied der Ethikkommission der FIFA war 2019 vom Weltverband lebenslang gesperrt und mit einer Geldstrafe von 500.000 Schweizer Franken belegt worden.