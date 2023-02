Die AS Rom hat nach einer peinlichen Niederlage den Sprung zurück auf einen Champions-League-Platz in der italienischen Serie A verpasst.

München (SID) - Die AS Rom hat nach einer peinlichen Niederlage den Sprung zurück auf einen Champions-League-Platz in der italienischen Serie A verpasst. Die Mannschaft von Trainer Jose Mourinho, der kurz nach der Pause von Schiedsrichter Mauro Piccini auf die Tribüne geschickt wurde, unterlag am 24. Spieltag beim abgeschlagenen Tabellenschlusslicht US Cremonese sensationell 1:2 (0:1). Die Roma bleibt damit einen Punkt hinter dem viertplatzierten Lokalrivalen Lazio.

Für Aufsteiger Cremonese war es dagegen in der ersten Serie-A-Saison seit 1996 der erste Sieg nach zuvor neun Unentschieden und 14 Niederlagen. Den Siegtreffer erzielte Angreifer Daniel Ciofani in der 83. Minute per Foulelfmeter.