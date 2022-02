São Paulo (SID) - Brasiliens Fußball-Ikone Pele muss aufgrund neuer gesundheitlicher Probleme weiterhin im Krankenhaus behandelt werden. Bei dem 81-Jährigen wurde am Montag im Rahmen von Routineuntersuchungen eine Harnwegsinfektion festgestellt, das teilte das Albert Einstein Hospital in Sao Paulo mit. Der Zustand sei "stabil, die Entlassung aus der Klinik sollte in den kommenden Tagen erfolgen".

Seit gut einer Woche war Pele wieder im Krankenhaus, um nach seiner Krebserkrankung die Chemotherapie fortzusetzen. Der Aufenthalt wird nun länger dauern, als ursprünglich geplant. Anfang September schon war ein Dickdarmtumor entfernt worden.