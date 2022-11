Doha (SID) - Die englische Fußball-Nationalmannschaft muss bei der Weltmeisterschaft in Katar ab sofort ohne Verteidiger Ben White (25) auskommen. Der Profi des FC Arsenal hat das Camp der Three Lions in Al-Wakrah "aus persönlichen Gründen" verlassen und ist zurück in die Heimat gereist.

Seine Rückkehr werde nicht erwartet, teilte der Fußballverband FA am Mittwoch mit. "Wir bitten darum, dass die Privatsphäre des Spielers zu diesem Zeitpunkt respektiert wird", hieß es in dem Statement. White bleibt bei der WM damit ohne Einsatz.

Die Engländer um Teammanager Gareth Southgate erreichten am Dienstag mit einem 3:0-Erfolg gegen Wales das Achtelfinale, in dem sie am Sonntag auf den Senegal treffen.