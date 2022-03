Frankfurt am Main (SID) - Peter Peters sieht hohe Hürden für eine Rückkehr Russlands in den internationalen Sport. "Das ist nur möglich, wenn der Krieg endet", sagte das Council-Mitglied des Fußball-Weltverbands FIFA dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: "Außerdem muss Russland erkennen, welches Unrecht in der Ukraine getan wird – und nicht das eigene Versagen anderen Ländern und anderen Handlungen in die Schuhe schieben."

Mit Blick auf die WM-Endrunde Ende des Jahres in Katar ist der Kandidat für das Präsidentenamt beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) vorsichtig optimistisch. "Ich habe mich über die Vergabe regelrecht gewundert", äußerte Peters, der bei der DFB-Wahl am 11. März als Außenseiter gegen Bernd Neuendorf ins Rennen geht: "Wir stellen jetzt aber fest, dass Katar zumindest Anstrengungen unternimmt, um Veränderungen herbeizuführen."