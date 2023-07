Für Weltstar Lionel Messi werden die Spiele in der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS laut Lutz Pfannenstiel kein Spaziergang. "Messi wird der Mannschaft natürlich helfen, allerdings kann auch er nicht in ein, zwei Tagen sofort alles auf links drehen. Man hat es ja in Paris gesehen, es braucht etwas Zeit", sagte der deutsche Sportdirektor von St. Louis City SC im kicker über den Zugang von Konkurrent Inter Miami.

"Die Spielweise der MLS wird eine Umstellung für ihn", begründete Pfannenstiel seine Meinung: "Die MLS ist eine der athletischsten Ligen der Welt, das macht man nicht mal eben im Vorbeigehen." Der Großteil der etwas älteren Topstars wie Wayne Rooney oder Frank Lampard habe nach dem Wechsel Eingewöhnungsprobleme gehabt.

Den Messi-Effekt spürt Pfannenstiel (50) auch in St. Louis. "Einen Tag nach der Verpflichtung haben wir hier schon Kinder mit rosa Miami-Trikots und Messi hintendrauf gesehen. Es ist ein Zeichen des Aufbruchs", sagte er. Messi sei "ein Leuchtturm" und Vorbild "für Zigtausende von Kids, die sich nun in den Vereinen anmelden. Er hebt unseren Sport auf ein ganz neues Level in den USA, weil er auch in die Breite wirkt".